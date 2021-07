Covid-19 : La présence du variant Delta enregistrée dans 70% des tests positifs au Sénégal.

Les résultats d’analyses issues de différents laboratoires ont révélé que « sur 100 prélèvements, il n'y a presque plus d'autres variants, le variant Delta représentant 70% des cas. C‘est le Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye qui l’a dit, aujourd’hui, à la sortie de la réunion hebdomadaire du Comité national de gestion des épidémies (Cnge).



Le variant Delta du Sars-CoV-2 se propage partout dans le pays, et les jeunes ne sont pas épargnés, si l’on en croit toujours le docteur.