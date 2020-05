Covid-19/Impact sur les transports aériens : Des pertes de près de 30 milliards du chiffre d’affaires et 1,3 million de passagers.

Les conséquence du covid-19 sur les transports aériens sont énormes. Premier secteur touché de plein fouet par la crise, c’est le transport aérien. "Air Sénégal, a perdu 20 milliards de chiffre d'affaires en 3 mois. L' AS aura perdu 6 milliards. C'est 1,3 million de passagers perdus, ce qui a eu un impact énorme sur le secteur", a dit le Ministre du Tourisme et des transports aériens, M. Alioune Sarr, qui a réuni l'ensemble des acteurs de la plate-forme aéroportuaire de AIBD et des sites décentralisés, ce mardi 05 mai 2020 pour une réunion par vidéoconférence, pour échanger sur le plan de la résilience et de la relance du secteur des transports aériens.