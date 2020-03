Covid-19 : Il n’y a pas de couvre-feu au Sénégal.

Des informations tirées de rumeurs non fondées ont circulé dans la presse en ligne et les réseaux sociaux faisant état de couvre-feu au Sénégal de 20h à 6h du matin. Après recoupements, Dakaractu révèle que ceci est faux. Une source proche du ministère de l’Intérieur indique que c’est juste des rumeurs non fondées et que s’il y’avait couvre-feu, le ministre allait informer tout le monde par les canaux habituels.