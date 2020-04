Covid-19 / Gestion de la crise : Lass Badiane décortique les raisons de la réussite du gouvernement Sall.

Lass Badiane, responsable politique Apr de Grand Yoff et président du mouvement dieum kanam, est d’avis que les sénégalais sont satisfaits de la gestion de la crise du coronavirus. Pour comprendre la réussite de ce management stratégique et opérationnel du Président Macky Sall, selon lui, il faut jeter encore un coup d’œil dans le programme PSE 2035 qu’il avait présenté aux sénégalais.

Dans la première partie du Programme d’Actions Prioritaires, explique l’apériste, le président Macky Sall a fait des réalisations palpables dans les différents secteurs, mais surtout dans le domaine de la Santé qui fait l’actualité avec l’ouverture d’hôpitaux, de 10 nouveaux centres de santé dans les villes de l’intérieur, et de plusieurs postes de santé. 8 nouveaux centres de dialyse ont été construits pour assurer une prise en charge déconcentrée des insuffisants rénaux. 16 scanners, 14 appareils de mammographie, 35 tables de radiologie numérique, 50 appareils d’échographie, 10 générateurs de production en oxygène et 3 appareils de radiothérapie ont été acquis et mis en service à travers tous les districts sanitaires du pays. Sans oublier la dotation de nos hôpitaux et centres de santé, de 4 camions hôpitaux et 327 ambulances.

« Il y a aussi les bourses de formation et des indemnités... pour notre personnel soignant. Tous ces efforts nous ont permis d’avoir d’excellents résultats dans la gestion sanitaire de cette pandémie », assure t’il.

Une part significative a été accordée aux services sociaux de base avec l’objectif d’atteindre un niveau de couverture stratégique de 62% de la population inscrite à une mutuelle de santé grâce à la CMU, contre 50% actuellement. La réduction de la morbi-mortalité maternelle et infanto-juvénile : pour réduire le taux encore élevé de mortalité maternelle qui est de 315 décès pour 100 mille naissances et 23 décès enfants pour mille naissances vivantes, avec le programme spécial de recrutement de mille (1.000) sages-femmes qui est en train de produire d’excellents résultats.

L’élargissement de l’offre de santé publique sera accéléré avec la construction d’établissements de santé dira t-il et se traduira par une meilleure prise en charge des malades, notamment des situations d’urgence. Les programmes PUDC, PROMOVILLES et PUMA facilitent l’acheminement de l’aide alimentaire dans les zones les plus enclavées du Sénégal. Tout ceci donc, renseigne-t-il, montre la volonté manifeste du Président de la République de hisser le Sénégal dans le peloton de tête des pays émergents.