Covid 19 : Fermeture de la frontière entre la Gambie et le Sénégal ce lundi à minuit

La frontière entre la Gambie et le Sénégal va être fermée ce lundi 23 Mars à Minuit. C’est ce qui ressort du communiqué de la State house, la Présidence Gambienne qui précise qu’elle ferme son espace aérien et ses frontières terrestres. Ceci à la suite de consultations et d'une mise à jour du Comité ministériel sur le coronavirus.



La Gambie pour rappel est bordée par le Sénégal et dotée d'un étroit littoral sur l'océan Atlantique.