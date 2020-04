Covid-19 : Communauté sénégalaise des Etats-Unis : 7 cas de décès, 2 cas graves et plus de 15 cas infectés pour la journée d’hier

La Covid-19 fait des dégâts dans la communauté sénégalaise établie aux Etats Unis. El Hadj Amadou Ndao, le consul du Sénégal à New-York faisait déjà état le 7 avril dernier de 10 membres de la communauté sénégalaise de New-York testés positifs au coronavirus, et un décès. Ce chiffre va crescendo apparemment, puisque selon le Président de l’Association des Sénégalais d’Amérique (ASA, Inc.), Sadio Barry, rien que pour la journée d’hier « 7 cas de décès, ont été enregistrés 2 cas sous traitement (ventilation) et plus de 15 cas infectés ».

« C’est avec le cœur meurtri que je m’adresse à vous pour vous faire état de la situation du COVID-19 au sein de la communauté sénégalaise des États-Unis. Contrairement à ce qui a été rapporté précédemment dans les media, la communauté sénégalaise d’Amérique souffre vachement », a-t-il écrit sur sa page facebook. L’ASA a-t-il promis enfin, travaille d’arrache-pied pour venir à aide aux familles éplorées.