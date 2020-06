Covid-19 : Ces localités jusque-là épargnées par la pandémie qui devraient redoubler de vigilance.

La pandémie est toujours présente au Sénégal. Elle continue d’étendre ses tentacules et a franchi la barre des 100 décès liés à la Covid-19. Une situation qui, de plus en plus, inquiète les populations avisées au Sénégal. Aujourd’hui, sur une liste de 78 districts sanitaires que compte le pays, quelques 21 sont à ce jour épargnés par la maladie à coronavirus, a constaté Dakaractu.



Dans un tableau récapitulatif présenté par le ministère de la Santé et de l’Action sociale (Msas), il est indiqué que seul le quart des districts n’a pas encore enregistré de malade de la Covid-19.

Il s’agit de Thionck-Essyl ; Koumpentoum ; Kidira ; Bakel ; Dianke Makha ; Makacoulibantang ; Goudomp ; Podor ; Dagana ; Keur Momar Sarr ; Dahra ; Kolda ; Saraya ; Ndoffane ; Malem Hoddar ; Passy ; Foundiougne ; Niakhar ; Pété ; Médina Yoro Foula et Salémata.



Au chapitre des districts les plus touchés, Dakar s’affiche à la tête du classement, devenant ainsi l’épicentre de la maladie.



Les 4 districts réunis comptent à eux seuls 3 635 cas positifs avec pour Dakar Ouest (992), Dakar Centre (909), Dakar Nord (871) et Dakar Sud (863). Touba, la capitale du mouridisme, occupe la 2e place de ce classement avec 493 malades de la Covid-19.



Ils sont suivis respectivement, selon l’ordre d’importance des cas, de Guédiawaye (310) ; Mbao (247) ; Rufisque (179) ; Pikine (149) ; Keur Massar (149) ; Thiès (131) ; Sangalkam (124) ; Yeumbeul (111) ; Ziguinchor (109) ; Sédhiou (108) ; Tivaouane (107) ; Popenguine (88) ; Diamniadio (82) ; Vélingara (71) ; Goudiry (63) ; Pout (55) ; Mbour (51) ; Mbacké (51) ; Kaolack (35) ; Louga (31) ; Diourbel (24) ; Tambacounda (23) ; Khombole (21) ; Fatick (20) ; Richard Toll (14) ; Matam (14) ; Bignona (12) ; Bounkiling (10) ; Oussouye (8) ; Saint Louis (8) ; Thiadiaye (7) ; Mékhé (7) ; Linguère (6) ; Diouloulou (4) ; Nioro du Rip (4) ; Joal (3) ; Koungheul (3) ; Coki (2) ; Kanel (2) ; Thilogne (2) ; Gossas (2) ; Sakal (1) ; Darou Mousty (1) ; Kaffrine (1) ; Birkilane (1) ; Bambey (1) ; Sokone (1) ; Dioffior (1) ; Diakhao (1) ; Kébémer (1) ; Kédougou (1) ; Ranérou (1).