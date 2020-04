Covid-19 / Aide alimentaire déstinée aux ménages : La répartition des bénéficiaires déclinée... (DOCUMENTS)

Le ministère du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale a établi la liste faisant état de la répartition des régions, départements et communes qui bénéficieront de l'aide alimentaire que le président de la République a décidé de mettre à la disposition des ménages les plus nécessiteux. Voici le tableau récapitulatif de tous les bénéficiaires... (voir document)