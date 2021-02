Covid-19 / 8es de finale Ligue des champions : Liverpool ne pourra pas se rendre au RB Leipzig

Liverpool ne se rendra pas à Leipzig le mardi 16 février, pour lancer les huitièmes de finale de la ligue des champions, a annoncé l’Equipe. Un alléchant affrontement entre le club anglais, le RB Leipzig et Liverpool de Sadio Mané, qui devait se tenir au Red Bull Arena. Pour cause de pandémie de la Covid-19.



En effet, le gouvernement allemand a annoncé que le club de Reds ne sera pas autorisé à entrer sur son territoire, en raison des restrictions liées à la pandémie. Les autorités allemandes imposent des restrictions strictes jusqu'au 17 février, avec les pays où le coronavirus muté a été enregistré. Parmi ceux-ci, le Royaume-Uni.



La seule alternative qui reste possible pour le RB Leipzig étant de trouver dans les délais un terrain neutre et accessible pour recevoir ce match. À défaut, une défaite 3-0 sur tapis vert leur sera infligée conformément aux règlements de l'UEFA.