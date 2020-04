Covid 19-6 milliards en logistique pour distribuer les aides : Les propositions de l’ex député Cheikhou Oumar Sy

Six milliards seront dépensés en logistique afin de faire parvenir l’aide prévue dans le plan de contingence du Gouvernement aux populations impactées par la crise économique du Covid19. Une somme astronomique qui pouvait être rationnalisée et utiliser autrement. D’ailleurs pour l’ex député, il suffirait juste pour les autorités de se référer au système des bourses familiales et profiter de la base de données des récipiendaires déjà acquis.

« Il est important d'encourager l'État dans son désir d'atténuer les impacts socio-économiques du Corona virus en distribuant des denrées de première nécessité aux couches vulnérables. Mais pourquoi vouloir dépenser presque 6 milliards en logistique alors que le système des bourses familiales est déjà acquis? Si l'on dispose déjà de la base de données des récipiendaires, il suffit d'ajouter leurs contacts téléphoniques et leur parvenir les appuis en numéraire (demander aux opérateurs d'y participer gratuitement). Les 6 milliards peuvent être utilisés à renforcer le budget d'allocation de la bourse familiale. Les récipiendaires les dépenseront selon leurs propres urgences », a-t-il proposé.

« Prendre la moitié des 20 millions de dollars prévus en appui par la Banque mondiale et préparer une deuxième vague de Bourse familiale avant les fêtes de Tabaski. Les tailleurs et les éleveurs auront au moins des entrées financières. Nous sommes à l'ère du e-money transfert, je suppose et cela évitera aux militaires de se rassembler au risque de contracter le virus et d'être d'éventuels agents de contamination lors de leurs déplacements auprès des populations », conclura t-il.