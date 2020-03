Avec ces deux jours de couvre-feu, plusieurs appréciations sont faites, notamment concernant le comportement des citoyens, mais aussi, l’attitude des forces de l’ordre. Hier, le cas des journalistes de Touba, malmenés et brutalisés par un agent de sécurité, a suscité dans la toile, des questionnements sur les vraies raisons de ces agissements des forces de sécurité face aux citoyens.



La position du Directeur général de Dakar Dem Dikk est tout simplement claire à ce sujet : « Il faut que les citoyens sachent soigner leur comportement surtout dans un contexte où la discipline et le savoir-être doivent être notre arme pour mieux combattre ce fléau ». Ce dernier a déploré cette situation qui montre une provocation inutile de la part de certains citoyens sénégalais en précisant que « seul l’État a le droit d’utiliser la force légitime ».



Cela, n’a pas empêché le Directeur général de Ddd de décrier également les dérapages d’agents de force de l’ordre qui se sont permis de bastonner des gens. Me Diop, avocat de formation, de nourrir l’espoir que ‘’ les autorités policières prendront les mesures qu’il faut.