Couverture maladie : l’IPRES élargit son champ d’action aux retraités du privé

La Foire internationale de Dakar (FIDAK) se positionne comme un espace stratégique de rencontre entre les institutions publiques et les citoyens. C’est dans ce cadre que l’Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) s’est engagé à mieux communiquer sur ses initiatives sociales et sanitaires à l’endroit des retraités du secteur privé.



Lors d’un entretien à la FIDAK, le Dr. Demba Dieng, Directeur de l’Action sociale et sanitaire de l’IPRES, a expliqué les spécificités de l’institution. L’IPRES, historiquement dédiée à l’assurance vieillesse, a élargi son champ d’action pour inclure la prise en charge médicale des retraités du secteur privé. En effet, la loi 75-50 prive ces derniers de leur couverture maladie une fois à la retraite, contrairement à leurs homologues de la fonction publique.



Pour pallier cette inégalité, l’IPRES consacre un budget annuel de 3,7 milliards de FCFA pour assurer une prise en charge gratuite dans ses 13 centres médico-sociaux (CMS), dont ceux de Bel-Air et Pikine, véritables références en gériatrie. Ces CMS offrent consultations spécialisées, imagerie médicale, médicaments gratuits et traitements pour des pathologies complexes.



En partenariat avec l’État, l’IPRES collabore également avec 53 structures hospitalières à travers le Sénégal pour garantir des soins hospitaliers gratuits aux retraités et leurs familles.



L’innovation 2024 inclut un service d’hospitalisation à domicile pour les retraités en situation de dépendance. Par ailleurs, un fonds spécial de 200 millions de FCFA est dédié aux maladies coûteuses comme le cancer ou les pathologies cardiaques, démontrant l’engagement de l’IPRES envers l’équité et la dignité des retraités sénégalais.



Ce modèle inclusif fait de l’IPRES un exemple unique, illustrant comment une institution peut transcender ses fonctions traditionnelles pour mieux répondre aux défis sociaux.