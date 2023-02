Course hippiques saison 2022-2023 : Un coup d’envoi réussi malgré la tentative de sabotage

La nouvelle saison 2022-2023 de la course hippique a démarré hier à l’hippodrome Ndiaw Macodou Diop de Thiès. Mais c’est un début inédit car tout le monde ne s’attendait pas à ces questionnements quant à l’aboutissement de cette première journée. Les conditions étaient réunies pour tendre vers l’échec. En effet, le tracteur, qui sert de fiche de détail du cheval (starting-block des chevaux), a été totalement calciné. Parallèlement, les boxes électroniques aussi, barbouillés par des individus non encore identifiés. D’ailleurs, une enquête est ouverte pour déterminer les causes de ces actes de sabotage qui ont failli gâcher cette première journée de course hippique.



Le CNG des courses hippiques a présidé l’ouverture avec cinq catégories parmi lesquelles on remarque les chevaux lauréats tels que Aujuste et Khadim respectivement dans les groupes 1 et 2. Le groupe 3 a été dominé par Ndèye Anta. Avec une large participation, des gains alloués aux vainqueurs et même de l'animation au rendez-vous, la 1ère journée s’est sortie de ce sabotage, mais le président Cheikh Niang, au regard de ce qui s’est produit à la première journée, a du pain sur la planche le week-end prochain