Course hippique : La saison redémarre le 20 décembre à huis clos.

Le comité directeur du Comité national de gestion des courses hippiques du Sénégal s'est réuni, le lundi 14 décembre, pour trouver un consensus pour la reprise des activités de ladite discipline.



Ainsi, c'est à travers une course, prévue le dimanche, 20 décembre à l'hippodrome de Thies, que l'instance dirigeante des courses hippiques sénégalaises compte lancer la saison 2021.



Mais malheureusement pour les amateurs de cette discipline, le président du comité de gestion des courses hippiques, Cheikh Tidiane Niang et son équipe ont décidé que les courses seraient à huis clos pour se conformer aux mesures sanitaires.



Cependant, pour la réussite de cette journée d'ouverture, Cheikh Tidiane Niang annonce que les mesures sanitaires seront renforcées. Ainsi, il exige le test covid obligatoire pour les entraîneurs et jockeys ainsi que toute personne présente à l'hippodrome.