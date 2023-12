Course à la présidentielle : Chances et limites de ces potentiels candidats qui lorgnent le Palais

Devenue un opposant farouche au régime du Président Macky Sall depuis la scène malheureuse à l'Assemblée nationale, Aminata Touré ne cache pas ses ambitions présidentielles. Forte personnalité, elle est l’une des deux femmes à occuper le poste de Premier ministre après Mame Madior Boye.



Fille d’une sage-femme, Aminata Touré a été fonctionnaire internationale à l’ONU. Militante pour les droits de l'Homme, elle est ministre de la justice du gouvernement de Abdoul Mbaye et Premier ministre en septembre 2013. Aminata Touré a envahi le terrain politique avec son mouvement pour l’intégrité, l’éthique et l’indépendance (Mimi 2024). Surnommée « Degeur Moussor » (femme battante), l’ancienne tête de liste de la coalition BBY lors des législatives de 2022 s’est bien installée dans le cercle d’opposants appelés « radicaux »’critiques envers le régime de Macky Sall avec des positions tranchées notamment sur les affaires concernant Ousmane Sonko). Mais la présidente de MIMI 2024 n’est pas inexpérimentée dans le domaine de la collecte de parrainages.



Même cas de figure pour Déthié Fall qui, pour rappel, était avec Idrissa Seck dans la coalition IDY2019. Avant le divorce avec Ndaamal Kadior, Déthié Fall a probablement acquis de l’expérience dans le cadre de la collecte de parrainage.





Annonçant déjà plus de 127.000 parrains pour sa coalition Dethié2024, Déthié Fall attend l’épreuve fatidique du parrainage. Cependant, son ancien mentor, Idrissa Seck tout comme Khalifa Sall, semble avoir choisi le « mutisme ». Souvent plongé dans ce long silence, Idrissa Seck a l’art de surprendre à travers ses sorties préparées et au cours desquelles, il oriente les projecteurs sur sa personne. Pour le patron de Taxawu Sénégal, l’obstacle de 2019 semble un vieux souvenir. Avec son « Motalli Yeiiné », Khalifa Sall entend, après « l’air frais » du dialogue national, faire parler de lui en 2024.



Parallèlement, le Pastef, parti dissous au regard des fronts judiciaires du leader Ousmane Sonko, a désigné Bassirou Diomaye Faye, le secrétaire général du défunt parti, comme candidat. L’inspecteur des impôts, dans les liens de la détention, s’offre le numéro 111 des fiches de parrainages qui ont été refusées à Ousmane Sonko, radié des listes électorales. Les Pastefiens ne perdent toutefois pas espoir de voir Ousmane Sonko faire partie de la course présidentielle de 2024.



En perspective de cette élection présidentielle, de jeunes candidats ont aussi manifesté leur ambition de changer les choses. Entre autres, Pape Djibril Fall, Anta Babacar Ngom, Thione Niang. Les deux derniers cités n’ont certainement pas l’expérience électorale par rapport au premier qui avec « Les Serviteurs », a obtenu un siège à l’Assemblée nationale. Cependant, le grand défi pour ces outsiders reste l’accomplissement des 2000 parrains dans 7 régions sur les 14. Le minimum c’est d’avoir 44.231 signatures et 58.975 au plus.



L’ancien Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dione, Mame Boye Diao et Aly Ngouille Ndiaye, ces candidats qui visent la chaise présidentielle sont également à ne pas négliger compte tenu de leur parcours et expérience dans les élections. Le maire de Linguère pour rappel, a été ministre de l’intérieur et donc expérimenté en matière d’organisation d’élections. Reste à connaître le comportement de ses potentiels électeurs qui auront à le parrainer. L’ancien directeur des domaines et l’ancien PM pourraient faire parler d’eux lors de cet élection qui aboutira soit à une alternance, soit à un changement dans la continuité.





Cheikh S. Fall – Aida NDIAYE