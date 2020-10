Cour Suprême : Téliko est sorti de son audition, ses avocats gardent le silence.

C'était sans conteste la séquence la plus attendue de l’affaire Téliko. Ce mercredi, le président de l’Union des magistrats du Sénégal (Ums) a livré sa version lors de son audition à la Cour Suprême, dans ce qui fait figure de « griefs » qui lui sont reprochés.



L'audition s'est terminée en milieu d'après-midi. Souleymane Téliko a été entendu pendant 3 heures après avoir été convoqué par le rapporteur Assane Ndiaye, Procureur général près la Cour d’appel de Ziguinchor, en charge du dossier.



À la sortie de l’audition, l’avocat du président de l’UMS, Me Ciré Clédor Ly s’est adressé à la presse. Il dira : « Nous n’avons pas de déclaration à faire. Nous vous informons que l’audition s’est très bien passée. Elle s’est tenue correctement dans le respect mutuel et aussi dans les règles de l’art ».



« Les avocats étaient présents de même que des magistrats. Téliko avait la possibilité de se faire assister par des avocats, mais aussi des magistrats », a ajouté le conseil. L’on apprend que la Cour suprême appréciera s’il y a matière à poursuivre ou non le président de l'UMS.



Il a été traduit en Conseil de discipline à suite à sa sortie sur l’affaire Khalifa Sall, qui n’aurait pas bénéficié de procès équitable.