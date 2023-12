Cour Suprême- Me Ciré Clédor Ly, avocat de Barthélémy Diaz: " Le juge n’a pas été cohérent dans sa démarche intellectuelle"

C'était au tour de l'avocat, Me Ciré Clédor Ly de faire sa plaidoirie dans la salle d'audience, dans l'affaire opposant le maire de Dakar , Barthélémy Diaz à feu Ndiaga Diouf, ce vendredi 22 décembre 2023.

Dès l'entame de ces propos, l'avocat souligne "une contrariété dans le motif lui-même. Lorsque le juge nous dit « qu’il résulte du dossier une analyse balistique qui a conclu que les balles extraites des corps des victimes ne provenaient pas des armes remises par Barthélémy Diaz".



"Cela ne plaide pas en faveur du prévenu. Si les balles extraites ne provenaient pas, le juge ne pouvait en voie de condamnation en se fondant sur cette constatation. L’imputation de la mort ainsi que les blessures n’étaient pas établis à l’endroit de Barthélémy", dira l'avocat.



Pour Me Ciré Clédor Ly, "Le juge se contredit. Objectivement vous avez un moyen sur lequel vous ne pouvez que censurer cette décision".



Mieux, souligne-t-il, "le juge n’a pas bien travaillé en appliquant la loi. Vous ne pouvez que casser et annuler cette décision. Le juge n’a pas été cohérent dans sa démarche intellectuelle. Il s’est contredit dans son raisonnement et ses conclusions. Il ne peut être que censuré. Son raisonnement est en porte à faux avec sa démarche", conclut-il.