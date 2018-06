Coupe du monde : le Maroc s'incline contre le Portugal (0-1)

Malgré sa nette domination, le Maroc s’est incliné contre le Portugal (0-1), ce mercredi, en ouverture de la 2e journée du groupe B de la Coupe du monde. L’équipe d’Hervé Renard est la première éliminée de ce Mondial.



La partie ne pouvait pas mieux démarrer pour les Portugais. Sur un corner joué en deux temps, l’inévitable Ronaldo, servi par Moutinho, trouvait la faille sur son premier ballon d’un coup de casque puissant (1-0, 4e). Malgré une nouvelle occasion pour la superstar du Real, c’était bien le Maroc qui faisait le jeu en début de match mais le bloc défensif lusitanien ne paniquait pas et repoussait tous les assauts adverses, trop timides.



Dans une ambiance exceptionnelle au Stade Loujniki, les Lions de l’Atlas pouvaient s’appuyer sur un Amrabat très remuant à droite. Le joueur de Leganés aurait même dû obtenir un penalty, selon Hervé Renard, furieux sur le bord de la touche, qui incitait l’arbitre à utiliser la vidéo pour un accrochage avec Guerreiro. Pas évident sur le ralenti... A défaut d’être génial, le Portugal, qui obtenait une belle occasion par Guedes, parvenait à contenir jusqu’à la pause des Marocains joueurs mais pas assez tranchants.



Au retour des vestiaires, le Maroc poursuivait sa marche en avant et acculait les champions d’Europe, qui jouaient de plus en plus bas. Belhanda obligeait Rui Patricio à deux superbes arrêts afin de rassurer ses défenseurs, sur qui la pression s’accentuait. Poussés par des supporters déchaînés, les protégés d’Hervé Renard n’arrivaient pas à trouver la faille face à la muraille bâtie par Fernando Santos, imperméable à Moscou.



Dans le dernier quart d’heure, le Portugal tenait bon. Ronaldo, très discret malgré son but, se distinguait lui aussi en réclamant la vidéo pour une prétendue faute sur lui dans la surface. Une plaisanterie du quintuple Ballon d’Or, tout sourire, conscient d’avoir réalisé une énorme simulation. Jusqu’au bout, les partenaires de Pepe, lui aussi coupable d’une simulation grotesque, gardaient leur cage inviolée. Une victoire difficile mais ô combien importante pour le Portugal. Pour le Maroc, le Mondial est déjà terminé.