Coupe du monde : l'Espagne bat l'Iran (1-0) et rejoint le Portugal en tête du groupe B

La soirée a été compliquée pour l'Espagne, mais la victoire est là ! Après avoir longtemps buté sur une solide équipe d'Iran, la Roja s'impose 1-0 dans cette 2e journée de la phase de poules de la Coupe du monde.

On a très vite compris les plans de l'Iran dans cette rencontre : d'abord bien défendre et jouer quelques coups sur des contres. L'Espagne a donc totalement dominé la première période avec plus de 80% de possession de balle. Malgré des tentatives d'Isco, encore excellent, et de David Silva notamment, les Espagnols n'ont toutefois pas réussi à forcer le coffre-fort iranien. A la pause, le gardien Beiranvand n'avait pas encore eu d'énormes arrêts à effectuer grâce au bon travail réalisé par son équipe, avec généralement une ligne de six derrière pour repousser les assauts espagnols.

A la pause, on se demandait si l'Iran pouvait encore tenir 45 minutes. La réponse intervenait avant l'heure de jeu. Alors que la Roja venait de trembler sur une volée d'Ansarifard dans le petit filet, Costa ouvrait le score en contrant un dégagement de Rezaeian (0-1, 54e). Une ouverture du score chanceuse mais logique au vu de la domination des Espagnols depuis le coup d'envoi. L'Espagne avait fait le plus dur, mais les hommes de Fernando Hierro se montraient alors fébriles juste derrière ce but.

L'Iran pensait même égaliser quelques minutes plus tard lorsque Ezatolahi faisait trembler les filets de De Gea. Après consultation de la VAR, l'arbitre annulait le but pour une position de hors-jeu bien réelle. L'ascenseur émotionnel pour les Iraniens qui avaient déjà joyeusement fêté leur but. Il en fallait plus pour démoraliser les Lions de Perse, qui se procuraient plusieurs opportunités devant le but de De Gea. L'Espagne n'était pas du tout sereine à l'approche de la fin de match mais conservait tout de même son avantage au score pour revenir à hauteur du Portugal en tête du groupe B. L'Iran est 3e et peut encore y croire.