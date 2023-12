Coupe du monde féminine de handball : Déjà éliminé, le Sénégal s’impose face au Cameroun

Éliminées de la compétition suite à leur deux revers d’affilée, les Lionnes du Sénégal affrontaient le Cameroun ce lundi à Göteborg (Suède) lors de la 3ème et dernière journée du tour principal du Mondial de handball féminin. Une dernière sortie pour sauver l’honneur des Sénégalaises qui se sont imposées sur le fil (22-20.) Les handballeuses dirigées par Yacine Messaoudi terminent à la 5ème place du groupe I et seront assurément deuxième meilleure équipe derrière l’Angola, au classement général.



Globalement, cette coupe du monde n’aura pas forcément réussie aux sélections africaines. Malgré la qualification historique du Sénégal au tour principal, la marche a été trop haute. Le Congo est tombé dès le tour préliminaire, alors que les trois autres équipes représentant l’Afrique (Angola, Cameroun et Sénégal) sont passées à la trappe juste après avoir franchi la première phase.



Mouhamadou Moustapha GAYE