Coupe du monde des clubs : Chelsea sacré avec un nouveau trophée pour Édouard Mendy

Favori de la compétition, Chelsea a remporté ce samedi la Coupe du monde des clubs à Abu Dhabi, en dominant Palmeiras (2-1) après prolongations. Le club de Londres a arraché la victoire dix ans après la finale perdue, en 2012, face aux Corinthians.



Les Blues viennent ainsi d’ajouter une nouvelle ligne à leur palmarès, en remportant le trophée qui manquait. Faisant du portier des Lions le deuxième sénégalais à remporter la Coupe du monde des clubs, après Sadio Mané, en 2019.



Selon L’EQUIPE, ce ne fut pas une partie de plaisir pour les hommes de Thomas Tuchel, qui bénéficiaient pour cette finale de la présence d'Édouard Mendy, de retour de la CAN glanée avec le Sénégal.



Le gardien des Blues a dû s'employer à plusieurs reprises pour garder la cage des champions d'Europe inviolée, selon le quotidien sportif français.



Encore un trophée pour Édouard Mendy, tout juste revenu de la Coupe d'Afrique des nations où il a glané le premier sacre de l'histoire du Sénégal dans la compétition.



Les organismes fatigués, le manque de rythme et le manque d'idées, on se dirigeait tout droit vers la terrible séance de tirs au but, jusqu'à cette 114e minute, où une main dans la surface est venue une deuxième fois faire basculer la rencontre.



Celle de Luan Garcia (qui sera exclu quelques minutes plus tard) sur une reprise d'Azpilicueta. Jorginho sur le banc, c'est Kai Havertz qui a pris ses responsabilités et a transformé ce penalty à la 17ème minute, emmenant Chelsea sur le toit du monde.