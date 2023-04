Coupe du monde U20 : Les Lionceaux dans le groupe C avec la Colombie, le Japon et Israël…

Le Sénégal connaît ses prochains adversaires pour la coupe du monde des moins de 20 ans programmée en Argentine du 20 mai au 11 juin 2023. En effet, à la suite du tirage au sort qui s’est déroulé ce vendredi, les Lionceaux sont tombés dans la poule C avec des adversaires assez prenables tels que les colombiens, les japonais et la sélection israélienne. Un très bon tirage pour les petits poulains de Malick Daf, le sélectionneur sénégalais qui vise loin pour cette 23ème édition du mondial des U20.



Pour les autres représentants de l’Afrique, le Nigeria s’est retrouvé dans le groupe D de la mort en compagnie de l’Italie, du Brésil et de la République dominicaine. Idem pour la Tunisie qui a eu un tirage assez corsé en tombant sur l’Angleterre, l’Uruguay et l’Iraq dans la poule E. Enfin la Gambie est dans le groupe F avec la France, la Corée et le Honduras.