Coupe du monde U17 : Le Sénégal renverse l’Argentine avec un Amara Diouf de gala !

Le Sénégal vient de lancer parfaitement sa coupe du monde de football, dans la catégorie des moins de 17 ans. Pour cette 19ème édition qui se déroule du 10 novembre au 2 décembre, en Indonésie, les Lionceaux ont démarré par un précieux succès (2-1), sur une coriace sélection argentine. Si les Lionceaux se sont montrés assez brouillons dans le jeu collectif, leur capitaine, Amara Diouf a fait preuve de réalisme avec son doublé salvateur.

Il a fallu batailler comme de beaux diables pour s’emparer des trois points de la victoire, sur la pelouse du Jalak Harupat Stadium de Bandung (Indonésie.) Les champions d’Afrique U17 ont très tôt compris que l’une des clés de la rencontre serait l’impact physique et une pression permanente sur le bloc adverse. Une chose très bien faite par les petits protégés du sélectionneur Serigne Saliou Dia, qui ont profité de la première faille de l’Albiceleste pour les punir après seulement six minutes de jeu. Devant la surface de réparation de l’Argentine, Amara Diouf, élimine son vis-à-vis direct, et croise parfaitement son tir du pied droit (1-0, 6e.) Le Sénégal mène la danse à la mi-temps malgré une légère domination des bleu et blanc.

Au retour des vestiaires, on sent un vent de révolte chez les argentins décidés à remettre les pendules à l’heure indonésienne. Acculés et mis sous pression par le bloc argentin organisé en 4-5-1, les sénégalais ont multiplié les fautes poussant l’arbitre à sévir régulièrement avec des cartons jaunes. Déjà lors de la première mi-temps au moins deux Lionceaux dont Fallou Diouf avaient été sanctionnés d’un jaune. C’est l’un des temps faibles du Sénégal, pas assez précis dans les transmissions, avec trop de ballons perdus dans le dernier tiers.

Les duels sont désormais remportés par la sélection albiceleste dans l’entre jeu. Le trio du milieu sénégalais, Daouda Diongue, Alpha Touré et Yaya Diemé est en difficulté. Mais, le Sénégal a finalement tenu le coup, malgré le but (2-1) encaissé dans le temps additionnel sur une grosse faute de main du portier, Serigne Diouf. Ce dernier a été pourtant auteur d’un bon match.

Le Sénégal est en tête du groupe D à égalité de points avec le Japon (3 pts.) Les Lionceaux affronteront la Pologne le mardi 14 novembre à 9h00 gmt.