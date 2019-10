Coupe du monde U-17 : Les Lionceaux entrent en lice ce dimanche (20h GMT)

Pour son entrée en lice dans la compétition, l'équipe nationale U-17 affronte les États-Unis ce dimanche (20h GMT), pour son premier match de la Coupe du monde 2019, la première de son histoire. La rencontre se jouera à Kléber Andrade de Vitoria, situé à Cariacia, dans le sud-est du Brésil.



Un résultat positif permettrait aux Lionceaux d’entrer du bon pied dans la compétition avant d’affronter le Pays-Bas (30 octobre) et le Japon (2 novembre) dans le groupe D. Remporter les trois points du premier match apporte peu de garanties pour la suite de la compétition, mais ne pas les engranger les réduit d'autant plus.



Si le Sénégal peut nourrir des ambitions au Mondial cadet, c'est en grande partie grâce à sa bonne préparation. En trois matches amicaux disputés depuis leur arrivée en Amérique du Sud, nous apprend L’Observateur, ils ont enchaîné trois victoires face à deux équipes locales, l’Esporte Clube Primavera et FC Brasilis (3-0) et Haïti (4-1).



Le Sénégal a décroché une première qualification à la Coupe du monde des moins de 17 ans grâce à une disqualification de la Guinée pour fraude sur l’âge de deux de ses joueurs, après un verdict rendu par le Tribunal Arbitral du Sport de Lausanne (Suisse). Bien avant cela, les Lionceaux ont été éliminés avant les demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations U-17, synonyme de qualification direct pour le Mondial au Brésil.