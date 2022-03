À deux jours du tirage au sort de la Coupe du monde 2022, Adidas a présenté Al Rihla, le ballon officiel du Mondial Qatar 2022, "Al Rihla" qui signifie le voyage.

Selon Adidas, ce nouveau ballon s'inspire "de la culture, de l'architecture, des bateaux traditionnels et du drapeau du Qatar.



Outre son style multicolore, Al Rihla se déplacera très rapidement dans l'air comme l'a souligné Adidas. "Le football est de plus en plus rapide, et cette évolution rend la précision et la stabilité en l'air extrêmement importantes."



Al Rihla est à ce jour le plus rapide des ballons officiels de la Coupe du monde." Les gardiens sont prévenus à huit mois du Mondial.



Eurosport