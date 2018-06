Coupe du monde : L'acte raciste de Lord Sugar envers l'équipe du Sénégal

Lord Sugar qui anime l'émission "the apprentice" sur la Bbc a fait scandale dans les réseaux. Malgré ses excuses, il est clair que ce gars est un raciste de la pire espèce. La preuve après la victoire du Sénégal sur la Pologne, il a fait un photo-montage publié dans tweeter dans lequel il assimile notre équipe aux Sénégalais qui vendent des objets contre-faits sur les plages d'Italie. D'ail- leurs sur le photo-montage on voit les "Lions", ensuite des sacs et des montres contrefaits posés devant eux. Même s'il jure qu'il blaguait, il n'en demeure pas moins que cet énergumène a fait scandale dans les réseaux sociaux.