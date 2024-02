Coupe du monde Beach soccer : Le Sénégal éliminé au premier tour !

La participation du Sénégal à la coupe du monde de Beach Soccer s'est malheureusement soldée par une élimination précoce dès la phase de groupes. Dans un affrontement ardu, l'équipe japonaise a triomphé du Sénégal avec un score de (6-4), mettant ainsi fin à leurs aspirations d'atteindre les quarts de finale du tournoi qui se déroule aux Émirats arabes unis.



C'est un coup dur pour les joueurs sénégalais qui visaient au moins la demi-finale de ce mondial comme en 2021. La défaillance collective de l’équipe sénégalaise en fin de partie a été fatale. En effet, avec deux buts encaissés dans les dernières minutes, dont un sur penalty en faveur des Japonais, le cours de la rencontre a été inversé, précipitant leur défaite malgré des buts de Ninou Diatta, Mamour Diagne et un doublé d’Amar Samb.



Après une première défaite contre l'équipe biélorusse sur un score de 6 à 4, le Sénégal avait retrouvé un certain espoir en remportant une victoire contre la Colombie avec un score de 5 à 3. Cependant, ce deuxième revers lors de la phase de groupe signifie une élimination prématurée pour les champions africains en titre.



C'est une immense déception pour l'entraîneur Mamadou Diallo et ses joueurs, qui avaient réussi à atteindre les demi-finales lors de l'édition précédente sous la direction de Ngalla Sylla. Le Sénégal n'avait pas réussi à passer le cap du premier tour de la compétition de Beach Soccer en 2008 et 2015, ce qui reflète en partie les problèmes de compétitivité et de préparation soulignés par le satff technique sénégalais avant le début de la Coupe du monde.