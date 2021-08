Coupe du monde Beach Soccer : Le Sénégal éliminé aux portes de la finale !

Le Sénégal a été éliminé de la coupe du monde de Beach Soccer, en demi-finale, par le Japon (5-2.) Après avoir brisé le plafond de verre en se hissant dans le dernier carré aux dépens du Brésil, les Lions ont tout simplement coulé ce samedi après-midi, face à une belle sélection nipponne.



Après avoir réussi la performance d'être la première nation africaine à disputer une demi-finale, le Sénégal rate une belle occasion de devenir la première nation africaine à disputer une finale mondiale de Beach Soccer.



Sur le sable du Luzhniki Beach Soccer Arena de Moscou, les deux équipes se sont tenues en respect dans une partie très fermée. Aucun but n'a été inscrit lors du premier tiers-temps durant lequel les occasions ont été très rares.



Profitant d'une faute sénégalaise, commise à l'entrée de la surface de réparation, au début du deuxième tiers-temps, les Japonais très disciplinés tactiquement, ont ouvert la marque (1-0.) Moins sereins et peut-être crispés par l'enjeu de la rencontre, les Lions privés de leur gardien titulaire, Al Seyni Ndiaye, de Pape Mamour Diagne et Mamadou Sylla, ont pendant longtemps, bafouillé leur football incapable d'inquiéter leur adversaire.



C'est finalement dans le dernier tiers-temps que Babacar Fall, le capitaine du jour, a égalisé suite à un remarquable travail de fixation de Raoul Mendy qui l'a parfaitement servi (1-1.)



Une égalisation de très courte durée puisque les Japonnais profiteront de la fébrilité défensive côté sénégalais pour inscrire trois buts d'affilée (4-1!) Complètement démobilisés et anéantis, les Sénégalais finiront par prendre un 5ème but qui a mis fin à tout espoir de revenir au score. Auparavant, Pape Mar Boye avait réduit le score en inscrivant le deuxième but des Lions.



Le Japon rejoint la Russie en finale de cette coupe du monde Russe, pour une confrontation inédite au sommet. Le Sénégal a encore un match de classement à disputer conte la Suisse, pour une place sur le podium...