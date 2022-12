Coupe du monde 2026 : Le président de la CAF voit une équipe africaine en finale !

Après une brillante participation à la coupe Qatar 2022, dont une demi-finale pour le Maroc, les sélections africaines peuvent faire mieux au mondial 2026, selon Patrice Motsepe.

Face à la presse ce mercredi, le président de la confédération africaine de football (CAF) est longuement revenu sur ce point.

« Les 54 pays membres de la CAF sont extrêmement fiers et inspirés par les victoires et les succès des cinq nations qui ont représenté la CAF à la Coupe du monde. Nous sommes particulièrement fiers de la qualification historique du Maroc pour les demi-finales… »

Confiant, il a poursuivi en ces termes : « Je suis convaincu qu'une nation africaine ira plus loin lors de la prochaine Coupe du monde », a déclaré Motsepe qui a aussi indiqué que l’objectif pour l’Afrique est de remporter la coupe du monde, un jour…

La Coupe du monde 2026 est prévue entre juin et juillet 2026 dans trois pays dont le Mexique, les USA et le Canada. Ce sera le premier Mondial co-organisé par trois pays, en plus de 48 équipes au lieu de 32 sélections…