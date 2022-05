Coupe du monde 2022 : la FIFA ouvre un dossier contre un adversaire du Sénégal, l'Équateur disqualifié ?

La FIFA a annoncé mercredi sa décision d’ouvrir une procédure disciplinaire en relation avec l’éventuel manquement de Byron David Castillo Segura « après l'accusation de la Fédération chilienne pour fausse nationalité présumée du joueur équatorien ».



La Fédération chilienne de football a porté plainte auprès de la FIFA contre son homologue équatorien pour "utilisation d'un faux acte de naissance, fausse déclaration d'âge et fausse nationalité" du joueur Byron Castillo, qui serait né en Colombie.



Mais la Fédération équatorienne de football (FEF) a rejeté la plainte et assuré que Castillo est "dûment enregistré auprès de l'autorité judiciaire compétente" et dispose de "toute la documentation nationale en règle", a-t-elle indiqué dans un communiqué.



Si la FIFA accepte la plainte du Chili, l' Équateur pourrait perdre les points des matches auxquels Castillo a participé lors de la phase de qualification sud-américaine, au cours de laquelle il a remporté la dernière place directe de la région pour la Coupe du monde au Qatar, et sa place passerait au Chili.



L'Équateur pour rappel, est dans le groupe A de la Coupe du monde, et jouera contre le Sénégal le pays hôte, le Qatar et les Pays-Bas...