Coupe du monde 2022 : Un Iranien tué pour avoir célébré la défaite de son équipe contre les États-Unis…

Dans un pays traversé par de nombreuses manifestations depuis plusieurs semaines, un homme a été tué par les forces de sécurité pour avoir célébré la défaite de la sélection nationale face aux États-Unis lors du Mondial de football au Qatar, renseigne le média Ouest-France.

Le jeune homme « a été visé directement et atteint à la tête par les forces de sécurité… après la défaite de l’équipe nationale contre l’Amérique », a déclaré le groupe Iran Human Rights (IHR), basé à Oslo.

Selon la même source, la défaite et l’élimination de l’Iran mardi soir à Doha face à son ennemi juré, les USA, ont suscité parmi les Iraniens à la fois des scènes de joie et de désespoir, dans un pays partagé face au mouvement de contestation déclenché il y a deux mois et demi.