Coupe du monde 2018 : Les tops du Sénégal après la victoire contre la Pologne

Tous ont leur part de mérite dans cette victoire historique du Sénégal face à la Pologne (2-1). Entre un gardien irréprochable dans ses sorties, une défense capable de remplir son rôle et un milieu assez bon pour ressortir les ballons, le Sénégal a battu la Pologne (2-1) lors du dernier match de la première journée des phases de poule du Mondial.



Et pourtant, Sadio Mané n'a pas été brillant. Si un homme était attendu, c'était bien Sadio Mané. Mais l’attaquant de Liverpool n'a pas pu impulser le rythme et n'a pas fait de grandes différences balle au pied. L’attaquant des Reds ne s’est procuré qu’une seule occasion significative. C'est bien peu pour un joueur de sa trempe. Mais cela n'a pas empêché le Sénégal de réussir son retour en Coupe du monde.



Mbaye Niang, homme du match, avait l'habitude de briller en match de préparation. Le joueur du Torino a encore remis ça en posant de gros problèmes aux défenseurs polonais. Un match on ne peut plus complet. On notera qu’il est impliqué sur les deux buts. Sur le premier, il sert Gana Guèye (37e), avant d’inscrire le deuxième (61e). Aliou Cissé avait choisi en cours de seconde période de sortir Mame Biram Diouf et de le laisser seul en pointe.



Youssouf Sabaly a fait énormément de bien à l’équipe. Sur les phases offensives, le joueur de Bordeaux a su parfaitement mener le tempo et a été important pour assurer les couvertures derrière Kalidou Koulibaly. Un joueur essentiel au point que le sélectionneur a pris des risques dans sa disposition d'équipe en le faisant jouer à gauche en tant que droitier.



Salif Sané au-dessus de la moyenne. Il était bien difficile de sauter plus haut que Grzegorz Krychowiak, auteur du but polonais. Mais, le joueur de Schalk 04 a su répondre face aux longs ballons et a pu assurer des relances correctes. Il semble plafonner, se montrant parfois décisif...