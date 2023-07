Coupe du Sénégal : À cause d’un penalty litigieux, la demi-finale Guediawaye FC vs Jaraaf interrompue par la violence…

Comme beaucoup le craignaient, une nouvelle fois, la violence a gâché la demi-finale qui opposait les Crabes de Guediawaye au club de la Médina, le Jaraaf. Une affiche qui n'est pas allée à son terme. La cause ? Une bagarre générale entre joueurs, s’est propagé dans les travers du stade Ibrahima Boye de Guediawaye où les supporters des deux camps en sont venus aux mains. La désolation et la consternation étaient les sentiments les mieux partagés.



Pourtant le choc avait tenu toutes ses promesses jusqu'à la fin du temps réglementaire soldée par nul vierge (0-0.) Sauf qu’au terme de la prolongation, un penalty accordé au Jaraaf a mis le feu aux poudres avec le refus catégorique des joueurs de GFC de laisser le penalty être tiré. Il aura fallu des tirs de gaz lacrymogènes pour disperser la foule et évacuer le stade et ses environs.



La Ligue professionnelle n’a pas encore réagi suite à ces énièmes échauffourées qui entachent de plus en plus l’image du championnat Sénégalais. Comble de l’ironie, le Jaraaf et Guediawaye se retrouvent ce week-end pour la 26eme journée de Ligue 1 et ce sera encore au stade de Guediawaye où se sont déroulées les faits. Un huis clos pourrait être imposé par la Ligue Pro…