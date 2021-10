Coupe du Sénégal 2021 : Casa Sport et Diambars ont perçu leurs primes historiques de 50 millions de FCFA.

Les deux équipes, finalistes de la coupe du Sénégal, Casa Sport et Diambars, viennent de recevoir le montant de 50 millions de FCFA, constituant les primes exceptionnelles allouées par le chef de l'État.



L'instance dirigeante du football sénégalais a annoncé, à travers un communiqué, que les responsables mandatés des deux clubs ont perçu leurs dus.



"La Fédération sénégalaise de football (FSF) informe que les primes d’un montant global de cinquante-millions (50.000.000) de francs CFA allouées par Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République, aux équipes finalistes de la 60ème édition de la Coupe du Sénégal jouée le 02 octobre 2021, ont été effectivement perçues le jeudi 15 octobre 2021", a annoncé l'équipe dirigée par Augustin Senghor.



Le Casa Sport de Ziguinchor, vainqueur de cette 60ème édition de la coupe du Sénégal a reçu une enveloppe de 30.000.000 FCFA et l'autre finaliste, le Diambars, une enveloppe de 20.000.000 FCFA. Sans péripéties, les deux équipes devront encore toucher respectivement des enveloppes de 25 millions de FCFA (vainqueur) et 15 millions de FCFA (finaliste), sous forme de primes habituelles attribuées par la fédération sénégalaise de football.