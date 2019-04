¼ Coupe de la Ligue / Changement de date et heures : Suite à l’indisponibilité de certains stades, la ligue Pro prend les devants.

Face à l’indisponibilité des stades Caroline Faye et Amadou Barry, Alassane Djigo et Alboury Ndiaye retenus pour les compétitions de l’UASSU le mercredi 10 Avril et le jeudi 11 Avril, les quarts de finales de la coupe de la ligue ont été réaménagés comme suit (Voir Document)