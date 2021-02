Coupe de France / Marseille : « Bamba Goal » a ouvert son compteur avec L’OM !

L’attaquant sénégalais, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng (20 ans) surnommé "Bamba Goal", a marqué son premier but avec l’Olympique de Marseille ce mercredi, en Coupe de France. L’ancien attaquant de Diambars (Sénégal) a ainsi participé à la victoire de l’OM 2-0 contre Auxerre.

On a d’ailleurs vu Larguet, l'entraîneur intérimaire de l’OM exulter sur le but de son jeune attaquant, et serrer les poings très fort pour marquer son soulagement. "Il a beaucoup démontré depuis qu’il est arrivé chez nous dans le cadre du partenariat avec Diambars. C’est l’un des premiers éléments qui signe chez nous en provenance de cette académie au Sénégal. C’est un garçon qui a fait beaucoup d’efforts, qui a beaucoup travaillé. On l’a installé au départ avec la N2", a confié en conférence de presse le coach intérimaire de l’OM.

Rmc