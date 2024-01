Coupe d'Afrique 2024 : Les Lions ont touché le sol ivoirien !

L'équipe nationale du Sénégal est plus que jamais déterminée à défendre son titre de championne d'Afrique lors de la CAN 2023 (du 13 janvier au 11 février.) Les hommes d'Aliou Cissé affûteront leurs armes avant d'entrer en lice dans la compétition le 15 janvier contre la Gambie (14h GMT). Le Sénégal qui évolue dans la poule C va ensuite affronter le Cameroun et puis la Guinée pour le derby ouest-africain.