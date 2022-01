Coupe d'Afrique 2022 : La CAF augmente les primes versées aux sélections, près de 3 milliards FCFA pour le vainqueur...

La résolution a été prise ce vendredi à Douala, au Cameroun, sous la présence de Patrice Motsepe qui a validé cette hausse augmentation de 1,850 million USD soit (1.073.555.555.) de la dotation totale des primes de la CAN.



Ainsi, il s'agira de récompenser les meilleures performances et de renforcer le statut de sa compétition qui gagnerait à être redorée selon la CAF qui annonce que les primes seront versées selon le barème suivant :



- Vainqueur : 5 millions Dollars US (soit une augmentation de 500 000 Dollars US)



- Deuxième : 2,75 millions Dollars US (soit une augmentation de 250 000 Dollars US)



- Demi-finalistes : 2,2 millions Dollars US (soit une augmentation de 200 000 Dollars US)



- Quart de finaliste : 1,175 million Dollars US (soit une augmentation de 175 000 Dollars US.)