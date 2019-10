Coupe UFOA : Le Bénin met en cause l’organisation après son élimination contre le Sénégal

Le parcours de l’équipe locale du Bénin a pris fin dans cette compétition de la Coupe de l’UFOA organisée à Thiès. Après un bon début de compétition qui commence par une victoire (2-1) contre la Guinée en 1/8 de finale, les écureuils ont été éliminés par le Sénégal, pays-hôte (0-1).



Déçu par le résultat, l’entraineur du Bénin Moussa Latoundji, s’est expliqué en conférence de presse et en a profité pour tacler sévèrement l’organisation. « C’est dommage d’avoir perdu le math. On voulait bien l’emporter. Les sénégalais ont eu près d’une semaine de repos et nous on a eu qu’un seul jour de repos. Physiquement on ne tenait pas », a déploré le béninois.



Les écureuils ont en effet joué leur premier match le midi 1er octobre et leur quart de finale le jeudi 3, ne bénéficiant donc que de 24 heures de repos. Le Sénégal, par contre, a joué en ouverture le samedi 21 septembre. Le pays hôte a pu bénéficier de 4 jours de repos, ce qui a sans doute été déterminant dans sa prestation face aux béninois.