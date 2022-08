Coupe « Davis Afrique » : la fédération sénégalaise de tennis veut aborder la prochaine phase avec sérénité

Après la signature de la convention entre la fédération sénégalaise de tennis et la fédération française de Tennis, le président de la fédération affirme qu'ils ont un objectif d'être le premier parmi les 8 pays et se préparer pour essayer d'avoir une bonne équipe avant ces jeux olympiques.

« Nous avons ce qu'il faut, et nous y travaillons et nous pensons comme on l'a fait pour la coupe Davis, on pourra au moment des jeux olympiques avoir une équipe déjà prête… », a déclaré, Issa Mboup.

« C'est au pied du mur qu'on juge le maçon, je veux dire simplement que si nous sommes une équipe et devant 8 pays nous sortions premier, ça veut dire que ça reflète notre engagement parce que les gens qui ont joué sont des Sénégalais, ils se sont formés ici au Sénégal tous tant qu'ils sont, il y'a personnes qui se soit formé ailleurs… » a-t-il ajouté.



Il terminera sur la Coupe Davis Afrique où l’équipe nationale de tennis du Sénégal a brillé dernièrement. « On va aller vers un groupe beaucoup plus compliqué. On va quitter le groupe 4 ou pour aller vers le groupe 3, disons qu'il va y avoir des équipes beaucoup plus fortes. On a un objectif… »