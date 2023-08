Coupe Arabe des clubs champions : Sur un penalty obtenu par Sadio Mané et transformé par Ronaldo Al Nasser file en Finale !

Auteur d’une prestation plus que convaincante pour sa première titularisation, Sadio Mané a livré une belle copie ce mercredi lors de la demi-finale de Coupe Arabe des clubs champions opposant son club Al Nassr à Al Shorta. Mané qui est en train de retrouver ses jambes et son explosivité, a multiplié les actions d’éclats sur son couloir gauche où il a été très actif.



C’est d’ailleurs Mané qui a provoqué le penalty libérateur, transformé par Cristiano Ronaldo qui a inscrit son quatrième but en quatre matchs d'affilée. pour qualifier Al Nassr en finale. Une qualification historique pour les Nassrawi qui n’avaient jamais atteint ce stade de la compétition.