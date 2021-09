Coup d’état en Guinée : la communauté Peulh Fouta de Kolda pousse un ouf de soulagement…

Avec le coup d’État qui vient de se passer en Guinée Conakry, la communauté Peulh Fouta de Kolda a poussé un ouf de soulagement. Celle-ci à travers le secrétaire général de l’UFDG de la section de Kolda, Abdourahmane Diallo, ne cache pas son soulagement. Cependant, ce dernier estime que les putschistes vont respecter la loi, la démocratie en rendant le pouvoir au peuple.



À en croire Abdourahmane Diallo, « on ne se félicite pas de cette manière de prise du pouvoir dans notre pays, mais nous sommes libres enfin. Il faut préciser qu’il y’a une certaine part de vérité dans cette prise du pouvoir par l’armée car les populations étaient fatiguées de ce régime de dictature. Et notre souhait le plus ardent était que l’actuel président soit battu par la loi des urnes et non par un coup d’État. À ce titre, il faut reconnaître que les guinéens étaient opprimés et lassés. C’était trop… »



La région de Kolda, il faut le préciser, abrite une forte communauté guinéenne. Et avec la fermeture de la frontière, l’économie du marché hebdomadaire de Diaobé était très affaiblie par cette crise guinéenne. C’était une des raisons qui avaient mis en colère le plus cette communauté dont les revenus étaient basés sur ce marché. Et c’est pourquoi, c’est comme une « libération » pour cette communauté qui n’arrêtait plus de critiquer ce régime qui vient d’être renversé.



Dans la foulée, il précise : « on espère que les putschistes vont annoncer l’ouverture des frontières avec nos pays voisins. Avec ce régime, nous étions anxieux à l’idée de rejoindre notre pays avec la fermeture de la frontière. En sus de cela, nous étions opprimés par ce régime du fait du manque de démocratie. Cependant, nous assistons à une libération du peuple guinéen. Et nous sommes confiants à propos des putschistes vu leur déclaration. Ces derniers, on espère vont restaurer la démocratie, l’état de droit pour l’épanouissement du peuple… »