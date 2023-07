Coup d’Etat au Niger : Qui est le général Abdourahamane Tchiani, nouvel homme fort du pays à la tête du CNSP?

Il est actuellement à la tête du conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP). Jusqu'à ce que les gardes Présidentielles sous son commandement s'emparent du Président nigérien Mohamed Bazoum, on savait peu de choses sur le général Abdourahamane Tchiani aussi connu sous le nom de Omar Tchiani. Ce chef de la garde présidentielle depuis 2015, est originaire de la région de Tillabéri à l'ouest du Niger.



Son nom circulait depuis l'annonce, ce mercredi 26 juillet 2023, d'un mouvement d'humeur de certains éléments de la garde présidentielle nigérienne. Il est demeuré l’homme de confiance de l'ancien Président Mahamadou Issoufou et dirige, depuis 2015, ce corps d'élite de l'armée nigérienne, en charge de la sécurité du chef de l'Etat.



Depuis sa prise de fonction, il a dérouté des militaires qui avaient tenté en 2015 et en 2021 de s’emparer du pouvoir. Mohamed Bazoum, qui a succédé à Issoufou à la tête du Niger en 2021, l’avait confirmé à ce poste stratégique.



Omar Tchiani ou le général Tchiani, âgé de 62 ans, contrôlait également la garde présidentielle depuis 2011 avant d’être promu par l'ancien président Mahamadou Issoufou, au rang de général en 2018. Son nom est lié à cette tentative de coup d'État qui a eu lieu en 2015 contre le Président Issoufou, ce qu'il a nié devant un tribunal nigérien en 2018.



Le nouvel homme fort du Niger à la tête du conseil national pour la sauvegarde de la patrie justifiant le coup de force a déclaré ce vendredi que les soldats avaient pris le pouvoir en raison de la détérioration de la situation sécuritaire du pays du Sahel.