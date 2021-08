Coulage de la Mosquée Serigne Khadim Awa Bâ Mbacké : Serigne Bass Khadim Awa Bâ Mbacké contribue à hauteur de 100 millions.

Après deux mois de construction, « la plus grande et belle mosquée » de la région de Louga sera livrée dans quelques mois. C’est du moins l’avis de Serigne Saliou Mbacké, fils aîné et superviseur de la mosquée qui porte son nom. La mosquée porte le nom de Serigne Khadim Awa Bâ Mbacké. Les fidèles sont venus nombreux ce dimanche 29 août 2021 pour participer à leur manière à la première partie du coulage de la mosquée.



Fils de Serigne Khadim Awa Bâ Mbacké, Serigne Bass Khadim Awa Bâ Mbacké a contribué à hauteur de 100 millions. C’est des centaines de millions qui sont mobilisés pour la construction de la grande mosquée de Kébémer.