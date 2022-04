Côte d'Ivoire: six candidats à la présidence de la fédération de football, dont Drogba

Six candidats ont officiellement déposé leur candidature pour la présidence de la fédération ivoirienne de football (FIF) prévue le 23 avril, dont l'ancien attaquant vedette Didier Drogba, a annoncé l'actuelle direction de la FIF dimanche.

"Le dépôt de candidature à la présidence de la fédération ivoirienne de football est clos. Six candidats ont été enregistrés. Ce sont : Yatte Ellele Jean-Baptiste, Arnaud Aka, Laurent Kouakou, Idriss Diallo, Sory Diabaté et Didier Drogba", a déclaré Mariam Dao Gabala, présidente du Comité de normalisation de la FIF, lors d'une conférence de presse.

Didier Drogba est venu déposer sa candidature plus tôt dans l'après-midi au siège de la fédération.

"Enfin nous y voilà! J'ai hâte que la campagne démarre. Faites moi confiance pour donner vie au football ivoirien si je suis élu", a-t-il déclaré, vantant une candidature "d'unité".

Malgré son statut, il n'est pas forcément favori de ce scrutin, faute de soutiens suffisants au sein des clubs ivoiriens.

Cette élection a déjà été maintes fois reportée depuis 2020, en raison d'un imbroglio sur le système de parrainage pour les candidats.

La FIF avait été mise sous tutelle en décembre 2020 par la Fifa qui a installé un "Comité de normalisation" pour tenter de régler cette crise.

"Nous sommes prêts pour ces élections et nous devons montrer une bonne image de la Côte d'Ivoire à travers un scrutin apaisé. Je demande aux uns et aux autres de ne pas en rajouter", a déclaré dimanche Mme Dao Gabala.

Cette dernière doit quitter son poste à l'issue de l'élection du nouveau président, le 23 avril.



© Agence France-Presse