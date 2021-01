Côte d’Ivoire / Football : Mariam Dao Gabala à la tête de la commission de normalisation de la FIF.

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a dévoilé son comité de normalisation qui a pris la direction de la Fédération Ivoirienne de Football. Selon Africa news qui a relayé l’information, il s’agit de Mariam Dao Gabala (61 ans.)



Présente à Abidjan, dans le but de mettre en place un comité de normalisation comme annoncé le 24 décembre dernier, la mission de le FIFA a dévoilé l'équipe ce 14 janvier 2020. C’est ainsi que Dao Gabala, l’ex ministre Martin Bléou et maître Simon Abé composent le comité́ de normalisation de la FIFA devant diriger la FIF.



La FIFA a placé sous tutelle la Fédération ivoirienne de football (FIF), plongée dans une crise de succession. Cette dernière sera gérée par ce comité de normalisation qui agira notamment en qualité de commission électorale pour l'organisation de l'élection d'un nouveau comité exécutif.



Ce comité de normalisation gérera les affaires courantes de la fédération ivoirienne et révisera partiellement les statuts et le code électoral de la FIF afin de garantir leur conformité, avait prévenu l'instance du football mondiale. Le Comité de Normalisation n’aura pas à charge la gestion des projets de développement.



Née en 1960, Mme Dao Gabala Mariam, est sénatrice de la République de Côte d’Ivoire depuis 2019. C’est une militante des droits de la femme, et préside plusieurs organisations. Notamment Solidaridad, Stand Up Africa 2050, la coalition des femmes leaders de Côte d’Ivoire.



Conférencière internationale, elle plaide pour une prise de conscience des Africains sur leur responsabilité dans le développement du continent.