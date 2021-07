Côte d'Ivoire / Alassane Ouattara à Gbagbo : "La crise est derrière nous..."

C'est un entretien qui s'est tenu ce mardi à Abidjan entre les deux hommes politiques Ivoiriens. C'est une rencontre après plus de 10 ans de distance et les milliers de morts qui ont suivi le scrutin de 2010. Cette rencontre a été ponctuée de séances d'accolades et de salutations chaleureuses.



"Cette crise a créé des divergences mais cela est derrière nous. Ce qui importe c'est la Côte d'Ivoire, la paix dans notre pays", a assuré Alassane Ouattara à l'issue de cette rencontre, tandis que Laurent Gbagbo a appelé le chef de l'État ivoirien à libérer les prisonniers de la crise de 2010-2011.



Une acceptation de cette proposition par l'actuel président pourrait ouvrir d'heureuses auspices politiques ivoiriennes...