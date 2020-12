Cortège funéraire : Un convoi exceptionnel de véhicules accompagne Pape Bouba Diop à Rufisque.

Il fallait voir la longue et impressionnante file de véhicules qui accompagnaient le corbillard transportant la dépouille mortelle de l'ancien footballeur international sénégalais, Pape Bouba Diop.



Avec les "flèches" de la gendarmerie lancées pour tracer la voie du cortège, le convoie funéraire empruntera l'autoroute à péage avant de bifurquer sur l'autoroute nationale, direction Rufisque.



Une dernière tournée en guise d'adieux pour le Lion de la téranga qui a été salué par les populations émues et reconnaissantes. Tantôt surpris par l'engouement suscité, tantôt fiers de leurs "Fils" les Sénégalais ont dit au revoir à Pape Bouba.



Arrivée vers les coups de 18h45 dans sa ville de naissance, le cortège a fini son parcours au quartier HLM où la dépouille a été prise en charge par ses proches et conservée à la morgue de la mosquée...