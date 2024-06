Coronavirus : « les prélèvements sur les pèlerins à l’AIBD font état de 78 cas positifs à la Covid-19 » ( MSAS )

Suite aux nombreux cas de décès non élucidés enregistrés lors du pélerinage et du retour de pélerinage dans certains pays, le Ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSAS) a renforcé son dispositif de surveillance sanitaire aux frontières en mettant en place à l'AIBD, une équipe de dépistage volontaire ou symptomatique de syndromes grippaux des pélerins au retour des lieux Saints de l'isiam, à la recherche de cas de Covid-19, en collaboration avec l’IRESSEF.





Sur les 124 tests de diagnostic rapide (TDR) réalisés sur les pèlerins à leur arrivée à l'aéroport, 78 cas ont été détectés positifs au SARS-CoV-2 dont 36 cas confirmés par PCR, indique la Direction de la Prévention.Il est désormais recommandé renoncement à la communion dénommée « Ganalé » pour les cas de pèlerins déclarés positifs.