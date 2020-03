Coronavirus au Sénégal : Farba Ngom "bénit" les décisions du Président et lance une invite aux foyers religieux.

C'est maintenant officiel! Les grandes décisions du président de la République sur ce terrible et terrifiant virus dénommé Covid-19 viennent de tomber cet après-midi. Une prise de décision certes, difficille, mais opportune dans un contexte de panique et d'inquiètude qui hante les sénégalais.



En effet, beaucoup de gens s’attendaient à voir le chef de L'État prendre certaines initiatives face à la propagation du Covid-19. Il a notamment pris la décision d'arrêter, dès lundi tous les enseignements pendant 3 semaines, d'interdire toute forme de rassemblement pouvant favoriser la propagation du virus ainsi que l'annulation de la fête du 4 avril qui va, cette fois-ci, se tenir au palais.



Lors d'une visite dans la commune de Agnam, le député-maire Farba Ngom a salué ces décisions prises dans un contexte particulier. "Je me conforme à ces décisions. Le président, en homme mûr, connaît bien les enjeux du moment et je vois clairement, avec ces décisions prises, qu'il est bien déterminé à endiguer ce virus qui a pris de grandes proportions", rassure le fils des Agnams.



Selon Farba Ngom, "après avoir, en toute responsabilité, annulé tous ces rassemblements, Macky Sall a montré la voie du patriotisme et de l'engagement." Il invitera en conséquence les chefs religieux, compte tenu de la gravité du virus et de l'urgence du moment de parler avec leurs fidèles, à prendre les solutions appropriées.